Учат в школе: какие правила этикета нужно соблюдать в учебном заведении

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Существует несколько требований к поведению, которые важно знать всем.

Правила поведения в учебных заведениях известны, как говорится, со школьной скамьи: тянуть руку перед тем, как ответить, не выкрикивать с места и многое другое. Однако существуют нюансы, которые знают далеко не все учащиеся. Несколько важных правил в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала эксперт по этикету Диана Булатова.

В первую очередь специалист обратила внимание на правила поведения при посещении библиотеки. Например, нельзя слюнявить страницы и загибать страницы. Вместо этого лучше использовать закладку.

Также Булатова указывает на то, что брать сразу несколько книг — плохой тон. Следует читать одну, а после возвращать ее обратно и брать следующую. Если же по каким-то причинам книга утеряна, не нужно скрываться от сотрудников библиотеки, а честно признаться в случившемся.

«В библиотеке мы, конечно же, не бегаем и не шумим. Особенно важно уважать других людей, которые находятся так же, как и вы, в этом месте», — уточняет Булатова.

Эксперт напоминает, что при входе в любое учебное заведение важно придерживать дверь перед другим человеком. В школе мальчики это должны делать перед взрослыми женщинами.

«Мы всегда пропускаем человека, несущего тяжелые сумки, вперед. Кто бы это ни был: старше он нас, младше, выше по должности, ниже по социальному положению — без разницы абсолютно», — говорит эксперт.

Булатова отмечает: хлопать дверьми и придерживать ее для тех, кто идет позади, — это правило, которое следует соблюдать еще и с точки зрения безопасности. То же самое можно сказать и о стоянии в дверном проеме.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что эксперт по этикету Диана Булатова рассказала о правилах для сохранения гармонии в семье.