В Москве задержан один участник банды Басаева за нападение на Буденновск

СК: в Москве задержали участника банды Басаева за нападение на Буденновск

Фото: © РИА Новости / Александр Земляниченко

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Террористический акт произошел в 1995 году, в результате него погибли 129 человек.

Правоохранители в Москве задержали Хамзата Зоева, участника банды Шамиля Басаева, по факту причастности к нападению на организации и жителей города Буденновска Ставропольского края в 1995 году. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

Установлено, что в июне 1995 года задержанный добровольно вступил в банду Басаева и принял активное участие в совершении особо тяжких преступлений.

Так, 14 июня не менее 160 вооруженных автоматами, гранами и взрывными устройствами боевиков, включая Зоева, напали на организации и жителей Буденновска. В результате были убиты 129 человек, пострадали 317 горожан, а захвачены в заложники 1586 граждан.

«При содействии сотрудников МВД России и ФСБ России Зоев задержан. В связи с особой тяжестью совершенных преступлений судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Фигурант обвиняется в совершении террористического акта, бандитизма, захвате заложников и убийстве.

В отношении Зоева проводятся следственные и другие процессуальные действия, направленные на установление его роли и совершаемых действий. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд признал более 1,7 тысячи человек потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе». Следственный комитет РФ продолжает устанавливать все подробности трагедии.