Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для нанесения ударов по РФ

Фото: Reuters / Piroschka Van De Wouw

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Страна надеется передать истребители этой осенью.

Нидерланды позволили Украине использовать свои истребители F-16 для нанесения ударов по военным целям на территории России. Такое заявление сделала нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен в интервью изданию Politico.

Она подчеркнула, что Амстердам применяет к F-16 такой же принцип, что и к любой другой поставке: как только вооружение и военная техника попадает к Киеву, он может использовать полученное.

«Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, что означает, что они будут использовать это (F-16. — Прим. ред.) для выбора военных целей», — сказала Оллонгрен.

Нидерланды и Дания заявили о готовности поставить истребители F-16 в начале мая. Оллонгрен уточняла, что Амстердам передаст Киеву боевые самолеты, вероятно, осенью. Однако, как отмечала министр, если все пойдет по плану, то первые F-16 Украина получит от Дании уже этим летом. Позднее, к слову, и Бельгия пообещала поставить Незалежной несколько десятков этих истребителей до 2028 года. Первые F-16 Киев может получить до конца этого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия рассматривает поставку ВСУ F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере. Как подчеркнул глава МИД Сергей Лавров, Запад пытается дать понять Москве, что он готов буквально на все.