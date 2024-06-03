Кандидат от Morenа Клаудия Шейнбаум заявила о победе на выборах лидера Мексики

Партия Morena: кандидат в лидеры Мексики Шейнбаум заявила о своей победе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Li Mengxin

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Она уже поблагодарила миллионы мексиканцев, участвующих в голосовании, а также своих конкурентов.

Кандидат от правящей партии Morena в Мексике Клаудия Шейнбаум, предварительно, победила на выборах президента страны. Об этом она заявила, выступая в штабе перед журналистами и сторонниками.

«Согласно предварительным результатам, которые были опубликованы Национальным избирательным институтом, отрыв в борьбе за кресло президента республики превышает 30%», — сказала она.

Шейнбаум поблагодарила миллионы мексиканцев, принявших участие в голосовании и выбравших именно ее. Кандидат назвала эти президентские выборы историческими.

Если Шейнбаум победит, то сможет продолжить трансформацию общественной жизни Мексики. Она также поблагодарила конкурентов, которые позвонили и поздравили ее с победой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли женщина-президент изменить ситуацию в Мексике. Как отметил политолог Александр Шатилов, Клаудия Шейнбаум не получит полного контроля над кланами.