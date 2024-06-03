В Хабаровске задержали мужчину за сотрудничество с разведкой Украины

ФСБ задержала жителя Хабаровска за сотрудничество с ГУР Украины

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; УФСБ России по Хабаровскому краю; 5-tv.ru

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Фигурант выступает против проведения СВО, теперь он заключен под стражу.

Российские силовики задержали в Хабаровске местного жителя за сотрудничество с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Об этом сообщили журналистам в управлении ФСБ России по Хабаровскому краю.

Отмечается, что силовики установили — 35-летний жителя Хабаровска выступает против проведения спецоперации и решил перейти на сторону противника.

«Инициативно через сеть Интернет установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины для осуществления деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). Злоумышленник заключен под стражу, тем временем расследование продолжается.

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