«Приводит к последствиям»: Глеба Матвейчука заподозрили в связи с юной актрисой

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Предполагаемая избранница моложе композитора почти на 20 лет. Действительно ли они вместе?

Актера и композитора Глеба Матвейчука заподозрили в отношениях с молодой артисткой Натальей Куликовой, которая младше него практически на 20 лет. Поклонники заметили чрезмерное внимание, которое тот проявлял к коллеге на XI Забайкальском международном кинофестивале в Чите.

Подозрения появились после того, как 42-летний Матвейчук приобнимал Куликову на ковровой дорожке и часто держал за ее руку. Сам артист в беседе с изданием KP.RU, признался, что он действительно не одинок, однако имя возлюбленной раскрывать не стал.

«Любовь есть в моей жизни, но больше не могу ничего сказать, потому что я понимаю, что истина во фразе „Счастье любит тишину“, действительно, существует. Поэтому мне бы не хотелось демонстрировать чувства. В моем случае это всегда приводит к неправильным последствиям», — сказал актер.

А по словам 23-летней Куликовой, сейчас в ее жизни есть место только творчеству и ей этого достаточно. Матвейчука она знает давно, он выступал в качестве композитора во многих мюзиклах, где она принимала участие.

Например, она сыграла в его музыкально-драматическом спектакле «Признание», который он презентовал на кинофестивале. Куликова утверждает, что воспринимает актера исключительно как друга, который помогает ей развиваться в профессиональном плане.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певец и композитор Глеб Матвейчук попал в больницу из-за неудачного удаления зуба мудрости.