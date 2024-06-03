Британская спецслужба MI6 завербовала двух чиновников из Китая

Фото: www.globallookpress.com / Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop

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Пекин раскрыл крупное дело о шпионаже. Как выяснилось, все началось с заявки на программу обучения по обмену.

Служба внешней разведки Великобритании MI6 завербовала двух работников центральных государственных органов Китая. Об этом сообщила пресс-служба министерства госбезопасности КНР на странице в соцсети WeChat.

«Недавно, проведя тщательное расследование, органы государственной безопасности раскрыли крупное дело о шпионаже, британская спецслужба MI6 завербовала супружескую пару Ван и Чжоу, которые были сотрудниками центральных государственных органов КНР», — говорится в сообщении.

В 2015 году мужчина по фамилии Ван подал заявку на программу обучения по обмену в Британии. Там спецслужба MI6 устраивала званные обеды, в ходе которых узнавала о его увлечениях и слабостях.

В дальнейшем Ван согласился оказывать услуги британскому правительству за вознаграждение. Мужчина прошел специальную шпионскую подготовку, а затем MI6 направила его в Китай для сбора «важных данных». Британская спецслужба в дальнейшем также завербовала и его жену по фамилии Чжоу.

Китайская сторона провела тщательное расследование в отношении британских агентов, собрала основательные доказательства, после чего органы госбезопасности КНР приняли меры. Пекин продолжает расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Лондоне задержали британца и обвинили его в связях с Россией. Мужчина заключен судом под стражу.