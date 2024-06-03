Шаляпин о браке с Копенкиной: «Не смотрел ни на одну молодую пустышку»
Прохор Шаляпин: брак с Копенкиной был основан на искренних чувствах друг к другу
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Бывшие супруги прожили в браке всего три года. Что это было — настоящая любовь или грамотный пиар-ход?
Отношения Прохора Шаляпина с Ларисой Копенкиной были не пиар-ходом, в чем подозревали пару поклонники, а искренними и основанными на настоящих чувствах. Об этом артист заявил на одном из YouTube-шоу.
Брак певца с бизнесвумен действительно привлекал особое внимание публики, во многом — благодаря разнице в возрасте, ведь Копенкина была старше возлюбленного на 28 лет. Супруги не раз становились героями разнообразных программ на телевиденье, шоу с их участием поднимали рейтинги каналам.
При этом большая часть публики была уверена, что речь шла вовсе не о любви, а обыкновенном эпатаже и хайпе. Однако Шаляпин уверяет: чувства имели место и были взаимны.
«Ничего мы не придумали. Я спал с Ларисой, она храпела при мне, переставала дышать. Мы с ней провели время на Ямайке», — утверждает певец.
Артист признается, что не переставал испытывать теплые чувства к Копенкиной даже после того, как их отношения превратились в «мезальянс для телевидения».
«Стоит посмотреть на наши эфиры, как мы друг на друга смотрим. Я ни на одну молодую пустышку так не смотрел, как на нее», — говорит Шаляпин.
В итоге брак просуществовал всего три года. Стоит отметить, что и после развода Копенкина не потеряла некоторую популярность, продолжая посещать разнообразные шоу. Но уже без своего знаменитого супруга.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Прохор Шалянин порекомендовал Ольге Бузовой специальную виброплатформу, чтобы поддерживать красоту.