Лавров прибыл в Гвинею с рабочим визитом
Виктория Алакоз 114 0
Фото, видео: МИД РФ; 5-tv.ru
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У главы МИД РФ запланированы встречи с первыми лицами страны.
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Гвинейскую Республику, где начнется его новое африканское турне. Самолет с министром приземлился в аэропорту Конакри утром 3 июня.
Известно, что в рамках рабочего визита у Лаврова запланированы встречи с первыми лицами страны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин посетит Вьетнам. В настоящее время ведется подготовка его рабочего визита.