Опасный укус: чем могут заразить комары

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Sauer

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Кажущиеся на первый взгляд безобидными насекомые способны изрядно навредить здоровью.

Укус комара может стать причиной многих болезней, в числе которых туляремия, дирофиляриоз, малярия и другие опасные инфекции. Об этом в беседе с изданием Газета.ру предупредила врач Ольга Уланкина.

Специалист объяснила, что туляремия — это острое инфекционное заболевание. Обычно им заболевают грызуны, но могут и люди, если комары сначала укусили крысу или суслика, а после уже человека. Заражение чаще всего происходит летом. При этом отличить инфицированного комара от обычного невозможно. Заподозрить неладное возможно будет лишь через несколько дней.

«Симптомы туляремии включают высокую температуру, озноб, головную боль, утомляемость, а также язвы на месте укуса. В некоторых случаях могут воспаляться лимфатические узлы, развивается пневмония. Без своевременного лечения туляремия может привести к серьезным осложнениям, включая летально опасное заражение крови», — сказала врач.

Также комары являются переносчиками дирофиляриоза. Это болезнь, которой могут заразиться как люди, так и животные. Она распространена в южных регионах страны: Краснодарский край, Ростовская область и Крым, где климат наиболее благоприятен для размножения комаров. Среди симптомов выделяют появление подкожных узлов, ощущение инородного тела в глазу.

«Без своевременного лечения дирофиляриоз может распространиться по организму, приводя к серьезным воспалительным процессам. С током крови паразиты попадают в сердце, легкие, бронхи, головной мозг, внутренние органы», — добавила специалист.

Кроме того, отметила Уланкина, нельзя исключать желтую лихорадку, малярию и лихорадку Зика. Их чаще всего привозят из жарких стран с недостаточным уровнем гигиены: Индия, Индонезия, Африка, Юго-Восточная Азия и Центральная Америка.

«Летальность в тяжелых случаях может достигать 50%, поэтому перед поездкой в перечисленные страны туристам настоятельно рекомендуют пройти курс вакцинации», — отметила врач.

Исключить контакт с комарами невозможно. Можно лишь попытаться его предотвратить. К примеру, используя репелленты для защиты кожи или носить закрытую одежду.

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