Без посредников? Заложенное за ипотеку имущество разрешат продать самостоятельно

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Законопроект уже принят в Государственной Думе.

Имущество, заложенное за ипотеку можно будет продать самостоятельно. Как пишут «Известия», соответствующий законопроект уже принят в Госдуме и направлен в Совет Федерации.

До сих пор россияне, чья недвижимость находилась в залоге у банка, могли продать ее только через публичные торги или аукцион. То есть, по низкой цене, которая не имела ничего общего с рыночной.

Новые правила позволят сбыть такие объекты по максимально выгодной стоимости. А, возможно, даже сумма будет больше той, что человек должен банку. И тогда он сможет компенсировать другие свои расходы.