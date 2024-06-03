В консервах с печенью трески нашли превышение нормы мышьяка

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Как может отразиться на здоровье человека превышение норм токсичного элемента в этой продукции?

В консервах с печенью трески производителя ООО «Русский рыбный мир» нашли в апреле двукратное превышение нормы мышьяка. Об этом «Известиям» сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

«Образец натуральных рыбных консервов стерилизованных — „Консервы из печени рыб. Печень трески натуральная“, 250 граммов — отбирался от партии массой 168 килограммов. Согласно протоколу испытаний, показатель безопасности „мышьяк“ превышает норму в испытуемом образце в два раза», — заявили в ведомстве.

Изъять товар не удалось, поскольку он отсутствовал на складах владельца. Хотя в России запрещено обращение пищевых продуктов, которые не соответствуют требованиям законодательства.

Всего же отобрано 239 проб рыбных консервов от разных производителей, в трех случаях выявлено превышение допустимого уровня мышьяка, сообщили в федеральном управлении Россельхознадзора. Как добавил директор Института питания РАМН Виктора Тутельяна, превышение норм токсичного элемента в этом продукте не спровоцирует смерть человека, но негативно отразится на здоровье. Вплоть до того, что может вызвать онкологию.

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