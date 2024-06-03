В WhatsApp* появились новые функции: многие этого ждали

Фото: www.globallookpress.com / Valentin Wolf

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Изменения коснулись пока бета-версии для Android. Но какие именно?

Разработчики WhatsApp* внесли сразу несколько изменений в работу мессенджера. Так, теперь при входящем звонке фото абонента разворачивается на весь экран. Об этом сообщило издание WABetaInfo.

Также иконки верхней части теперь позволяют свернуть окно при вызове или добавить участников из списка контактов к текущему голосовому чату. Кроме того, в нижней панели появился пункт дополнительных параметров. Однако всем этим смогут воспользоваться лишь обладатели Android. Дойдут ли обновления до пользователей платформы iOS, неизвестно.

Кроме того, пока опробовать новые функции могут лишь бета-тестеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как хакеры по-новому стали получать данные из аккаунта в Telegram.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны