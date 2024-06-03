«Время оголяться»: стилисты рассказали о главных трендах наступившего лета

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, IMAGO/Zoonar.com/Carlos Sanchez; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Как подобрать гардероб с учетом новых течений моды?

Мода меняется настолько быстро, что уследить за всеми изменениями бывает очень сложно. Стилисты Владислав Лисовец и Ольга Ким рассказали 5-tv.ru о самых актуальных трендах наступившего лета.

«Это лето у нас — время оголяться. Во-первых, лето обещают жарким, а во-вторых, абсолютный тренд этого лета — это обнаженное тело. Укороченные майки, очень короткие шорты, юбки, но имейте в виду, что переходить грань вульгарности и сексуальности нехорошо. Поэтому — длинный пиджак и очень короткие шорты», — рассказал Лисовец.

Стилист добавил, что вместо кед девушкам стоит носить лодочки на маленьком каблуке, а парням — классические туфли. Спортивная обувь уже не так актуальна. Также Лисовец обратил внимание на очки в этом сезоне.

«Всевозможные формы: комичные, спортивные, грубые, яркие, очень большие, стилистики 60-х, 70-х и 80-х. И обязательно они должны быть отдельны от вашего наряда. То есть вы можете быть в элегантной одежде, но у вас могут быть спортивные очки, и это будет выглядеть очень эффектно», — объяснил эксперт.

Лисовец напомнил об актуальных в этом сезоне сумках. Плетенные модели все так же остаются в тренде, их можно носить с платьем или пиджаком.

«Соломенные шляпы в ковбойском стиле, огромное количество веревочек, бусы на шею. Лето — время выглядеть ярко и интересно», — отметил эксперт моды.

Лисовец также порекомендовал обратить внимание на приталенные модели пиджаков и костюмов, в связи с вернувшейся модой на нулевые. Об этом же рассказала и стилист Ольга Ким.

www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

«Оголенный живот, например, вырезы сбоку на одежде в районе талии. Можно выбрать кроп-топы в сочетании с заниженной талией, потому что сейчас пришла мода на 2000-е», — рассказала стилист.

Ольга Ким акцентировала внимание на тренде на открытые плечи. Например, это может быть топ с открытыми плечами или модель, где обнажено только одно плечо. Также интересным акцентом в образе будет яркий цветочный принт или массивная брошь с цветком. Еще Ольга Ким рассказала, что в этом сезоне очень актуальны платья и юбки длины макси.

«Актуальны платья с заниженной талией, когда силуэт чуть похож на свадебное: заниженная талия и пышная юбка. Либо силуэт 20-х годов прошлого века», — разъяснила стилист.

Туфли стоит выбирать с заостренным мысом как на шпильке, так и на небольшом каблучке. Сандалии — на массивной платформе или подошве, можно с закрытым носом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую сумку на лето стоит купить каждой женщине.