Мировой уровень: как центр реабилитации для спортсменов в «Сириусе» помогает им восстанавливаться после травм

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Работу клиники продемонстрировали иностранным специалистам. Они уже заявили о готовности перенимать опыт российских врачей.

Специалисты по спортивной медицине со всего мира стали гостями черноморского побережья России. На федеральной территории «Сириус» состоялась международная конференция, посвященная реабилитации атлетов. Участники обсуждали новые методики и делились опытом. А происходило все на базе уникальной российской клиники, оснащение которой впечатлило иностранцев. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат увидел, как помогают спортсменам.

Курортная столица России встречает врачей ведущих центров спортивной медицины ФИФА русским морозом, пусть и из криосауны.

«Это единственное место в Сочи, где температура может достигать 110 градусов. И долго находиться здесь, конечно, очень холодно, если это не прописано врачом и не в рамках реабилитации. Даже запотевают очки», — заметил корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Иностранцев уже довели до мурашек, но это даже не вершина айсберга. Им проводят экскурсию по самой новой и самой современной в России спортивной реабилитационной клинике.

«СпортМедКлиника» оснащена оборудованием от мировых производителей, у нас созданы все условия для проведения реабилитации и диагностики как спортсменов любителей, так и профессионалов любого вида спорта, любого возраста», — сказал исполняющий обязанности главврача «СпортМедКлиники» Виктор Поспелов.

Это первый в стране частный специализированный центр спортивной медицины и реабилитации. Его площадь — пять тысяч квадратных метров. Внутри — больше 200 единиц тяжелого и среднетяжелого оборудования. Именно здесь развернулась международная конференция «СПОРТМЕДФОРУМ» — одно из крупнейших событий в мире российской спортивной медицины.

«Самое важное — это опыт и профессионализм врача, который точно отвечает за результат, который нужен на конкретном этапе для конкретного каждого спортсмена, поэтому персонифицированный подход, помноженный на опыт врача, это, конечно, залог успеха», — сказал кандидат медицинских наук и председатель Совета директоров ГК «Мой медицинский центр» Владислав Баранов.

Очно и онлайн почти 500 участников: травматологи, ортопеды, реабилитологи, хирурги, специалисты ведущих клиник Италии, Турции, ОАЭ, Австралии, Китая. Конференцию поддержал Российский футбольный союз (РФС).

«Многие футбольные клубы, особенно российской премьер-лиги, сейчас часто используют Сочи как базу для проведения учебно-тренировочных сборов, а когда ты проводишь учебно-тренировочные сборы, в обязательном порядке у тебя должен быть диагностический центр, медицинское обеспечение», — руководитель Академии РФС Ирина Баранова.

Помимо «Сириуса» опытом в рамках форума обменивались и в Петербурге.

«Приходят новые агрессивные виды спорта, которые связаны с большим количеством травм, поэтому я отметил следующие вопросы: как с минимальной травмой для пациента решить его проблему, выполнить декоративное вмешательство, провести грамотную реабилитацию, вернуть пациента на тот уровень спортивной активности, который у него был», — сказал врач-травматолог-ортопед, заведующий отделением травматологии и ортопедии клиники «Мой медицинский центр» на Малой Конюшенной Дмитрий Савицкий.

Результат их работы — в докладах с трибуны: на слайдах кадры сложнейших операций. Некоторые врачи также делятся своими методами диагностики и на практике — прямо на коллегах показывают, как это работает. И все это на руку, в первую очередь, российским атлетам. Несмотря на давление Запада, российские спорт и медицина продолжают развиваться.

Это признают медики из Италии. Например, Бруно Туркетта — почитатель таланта профессора Елизарова и один из самых уважаемых специалистов в спортивной медицине.

«Я смотрю, что нам нечему вас научить. Я уверен, что в течение ближайших десять лет появится звезда с российской стороны, которая будет делать операции четко быстро так же, как работают и наши врачи, используя технологические инновации», — сказал основатель клиники Villa Stuart Бруно Туркетта.

Специалисты из Турции тоже готовы перенимать и делиться опытом. В рамках форума между клиниками подписаны меморандумы о сотрудничестве.

«Это первая клиника, с которой мы взаимодействуем здесь на территории Российской Федерации. Вне всякого сомнения, профессионалы в этой клинике могут рассчитывать на нас как на второе мнение. И хотел бы сказать, что оборудование прекрасно. Но это, так называемое железо, а железо без программного обеспечения невозможно. И в этом смысле профессионалы — врачи, доктора, физиотерапевты — это и есть то наполнение, которое придает жизнь этому железу», — сказал профессор клиники Açibadem Sports в Стамбуле Ибрагим Тунджай.

Андрей один из тех, кто успел оценить и «железо», и действия сочинских реабилитологов на нем. Из-за тяжелой травмы спортсмен, в прошлом футболист, еще недавно еле передвигался. Но благодаря грамотной реабилитации уже может бегать. Можно это делать пока только на специальной дорожке — антигравитационной. На ней тренируются космонавты. Ощущение невесомости можно постепенно уменьшать, чтобы дозировать нагрузку.

«Сейчас я не могу бегать по обычной беговой дорожке, у меня есть болевые ощущения. А сейчас я бегу, а я вешу 80 килограммов, то получается, что я бегу так, как если бы весил 40 килограммов», — отметил пациент «СпортМедКлиники» Андрей Криворучков.

Открыть клинику реабилитации мирового уровня в «Сириусе» и провести в новом медицинском центре конференцию решили не по случайности. Именно здесь многие сборные готовятся к предстоящим играм БРИКС и «Играм дружбы».

Опыт, полученный на форуме, непременно поможет спортсменам. Ведь, по мнению участников, в медицине, как и в спорте — нельзя останавливаться на достигнутом.