«Сердце его так растревожилось»: Пригожин о треке Фадеева про убитую Салтанат

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Женщина погибла от руки собственного мужа. Он избивал ее на протяжении восьми часов.

Продюсер Максим Фадеев выпустил трек, посвященный убитой собственным мужем Салтанат Нукеновой. Как создавалась композиция, рассказал его коллега — музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«Насколько Максим проникся глубоко, что его душа потребовала посвятить ей песню и сохранить ее в памяти как человека, пострадавшего от домашнего насилия. Это его состояние души, это порыв… Сердце его так растревожилось, что оно потребовало выразить свою отношение через музыку», — рассказал Иосиф Пригожин корреспонденту 5-tv.ru.

Он объяснил, что дело об убийстве Салтанат Нукеновой было очень резонансным. Оно повергло в шок весь мир. На этом фоне творческая натура Фадеева и решила выразить свои ощущения от этого происшествия, в привычном ему деле.

По словам самого Максима Фадеева, он хотел оставить память о Салтанат.

«Я хотел, чтобы она жила в этой мелодии. Чтобы больше никто не мог ее тронуть», — написал продюсер в своем Telegram-канале.

В ноябре 2023 года экс-министр Казахстана Куандык Бишимбаев жестоко расправился над Салтанат Нукеновой. Бишимбаев избивал жену восемь часов в ресторане. По некоторым данным, Нукенову можно было спасти, но ничего для этого предпринято не было. Бишимбаева приговорили к тюремному заключению сроком на 24 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появилось видео жестокого избиения рэпером Пи Дидди певицы Кэсси Вентуры.