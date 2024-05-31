Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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МЧС проверяет информацию о задымлении в тоннеле.

На Сокольнической линии метро от состава отлетела деталь. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, деталь попала в токоприемник, в результате чего произошло короткое замыкание с задымлением. Пассажиры были эвакуированы по тоннелю.

У станции метро Спортивная дежурят бригады скорой помощи.