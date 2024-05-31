Смертельный разряд: пожилого мужчину убило молнией в подмосковной Балашихе

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Jan Eifert; 5-tv.ru

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Одна секунда — и человека не стало.

Мужчину 1961 года рождения убило молнией во время грозы в подмосковной Балашихе. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. В нашем распоряжении также появились кадры с места.

Видеокамеры зафиксировали, как мужчина шел с зонтом недалеко от шоссе Энтузиастов. Всего одна секунда решила его жизнь — яркая вспышка — и человек упал замертво.

Следственный комитет (СК) Московской области проводит проверку по факту смерти мужчины. Причиной его гибели указы травмы, полученные в результате удара молнией.

Уточняется, что его тело было обнаружено возле одного из домов прохожими. На трупе были ожоги и электрометки.

На месте продолжают работать сотрудники СК.

Ранее 5-tv.ru писал, что футболиста убило молнией прямо во время матча