Глава МИД Литвы Ландсбергис допустил возможность ударов Украины по Белоруссии

Фото: www.globallookpress.com / Sgt. John Schoebel

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

По словам дипломата, Киев имеет право поражать российские цели везде, где бы они ни находились.

Украина может нанести удары по территории Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в рамках встречи глав МИД стран НАТО в Праге.

«Я имею в виду то, что Украина должна иметь способность защищаться. Если Россия, боясь, что цели могут быть под ударом в России, может перенести их еще куда-нибудь, то я думаю, что выбор целей должен быть также перенесен», — сказал он в ответ на вопрос «Радио Свобода»*, должна ли Украина «поражать цели в Белоруссии».

Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-белорусских переговоров в Минске заявил, что Россия относится к безопасности Белоруссии так же серьезно, как и к собственной.

По словам российского лидера, безопасность западных границ Союзного государства обеспечивают современные оборонные комплексы тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

Также Путин отметил регулярные учения стратегических и нестратегических сил сдерживания, необходимые для отработки слаженности армий двух государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белоруссия приостановила участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

* — признано СМИ-иноагентом в РФ.