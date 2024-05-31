В Эрмитаже открылась выставка «Приключения барона Мюнхгаузена в России»

Фото: ПАО «Россети»

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Экспозиция организована при поддержке группы «Россети».

В Манеже Малого Эрмитажа при поддержке группы «Россети» открылась выставка «Приключения барона Мюнхгаузена в России». Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Россети».

В экспозиции представлено более 500 экспонатов, рассказывающих о реальном человеке — Иерониме Карле Фридрихе фон Мюнхгаузене, принимавшем участие во многих знаковых для истории России событиях середины XVIII века.

Наряду с подлинными предметами, среди которых есть автографы Мюнхгаузена, охотничье оружие, картины и произведения прикладного искусства, в структуру выставки включены интерактивные сюжеты. Дизайн стендов отсылает к эстетике старинной книги. Многие экспонаты представлены впервые.

«Мы открываем очередную ошеломляющую выставку. Всем известно, что Эрмитаж любит делать выставки про „обманки“, и теперь мы переходим на „обманки“ литературные. Выставка посвящена научному анализу истории барона Мюнхгаузена. Анализ показал, что Мюнхгаузен существовал — и не только существовал, а активно жил при русском дворе. В этом одна из задач настоящей науки: доказать, что фантастика — это вовсе не фантастика. В то же время в выставке много эрмитажных смыслов, она очень серьезная. Это выставка про историю послепетровской России, особенно времен Анны Иоанновны. И, разумеется, о правде и неправде в искусстве, об отношениях между экспонатами и дизайнерским оформлением», — отметил Михаил Пиотровский.

«Наша компания уже более десяти лет поддерживает Государственный Эрмитаж, являющийся настоящей сокровищницей, которая хранит наследие самых разных культур и народов. Только такому музею под силу инициировать совершенно разные по характеру и темам проекты. Оригинальная концепция и уникальное наполнение выставки „Приключения барона Мюнхгаузена в России“ — лучшее подтверждение сказанному. Уверен, что ее ждет успех», — сказал на церемонии открытия Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров.

Это уже второй крупный проект, который Эрмитаж реализовал в 2024 году при участии компании «Россети». В апреле в Главном штабе состоялось открытие после реставрации тотальной инсталляции «Красный вагон» Ильи и Эмилии Кабаковых. Это одно из самых известных произведений современного искусства в коллекции музея. Реставрация проведена при поддержке ПАО «Россети».