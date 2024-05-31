Передовая система медпомощи: Голикова и Мурашко открыли новый хирургический корпус для детей

Фото: 5-tv.ru

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Его строительство началось в в Ростове-на-Дону в 2021 году в рамках национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

В Ростове-на-Дону открыли новый хирургический корпус Областной детской клинической больницы. Участие в церемонии приняли заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Строительство центра началось в 2021 году в рамках национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. А в рамках нацпроекта работает отдельный федеральный проект, нацеленный на развитие детского здравоохранения.

Благодаря ему в России всем необходимым оборудованием дооснащены детские поликлиники и другие медицинские организации, для детей и родителей созданы все комфортные условия. Стоит отметить, в именно в Ростовской области обеспечение медицинских организаций достигло 100%, а в целом по стране — 98%.

Всего с 2019 года, когда началась реализация нацпроекта, построено 19 детских больниц и корпусов. Новый хирургический корпус ОДКБ — 20-й объект детского здравоохранения. Он рассчитан на 405 коек.

Ежегодно в ОДКБ проходят стационарное лечение 20 тысяч маленьких пациентов, еще 70 тысяч получают его амбулаторно. За 2023 год в больничном станционере медицинскую помощь получили 631 ребенок из 55 регионов России.

Стоит отметить, что благодаря нацпроекту «Здравоохранение» ежегодно сохраняется высокий охват детей с рождения до 17 лет профилактическими медосмотрами. Так, в Ростовской области каждый год его проходят более 600 тысяч детей. Подобная профилактика помогает выявить серьезные заболевания на ранних стадиях и вовремя назначить лечение, что предотвращает возможные осложнения.

Новый корпус ОДКБ оснащен оборудованием, позволяющим использовать инновационные методы оказания медицинской, в том числе, высокотехнологичной медицинской помощи не только детям области, но и всего Южного федерального округа и новых российских регионов.

Это — первая в России детская клиника с передовой роботической системой, что и сегодня и в обозримой перспективе позволить специалистам решать любые сложные задачи на высочайшем технологическом уровне.

Также на базе нового хирургического корпуса помощь будет оказывать Центр детской онкологии и гематологии, который существует в ОДКБ более 30 лет.

В том числе, лечить детей с заболеваниями системы крови и злокачественными образованиями, а, благодаря современному оборудованию, у врачей теперь есть возможность для трансплантации костного мозга в регионе, без направлений в крупные федеральные центры. Кроме того, открытие нового корпуса также расширит спектр оказываемой нейроонкологической помощи.

В новом корпусе все операционные оборудованы самыми современными электрохирургическими системами для бескровного выполнения оперативных вмешательств, созданы три рентген-операционные, а в четырех из девяти операционных предусмотрены интеграционные системы для хранения и передачи видеоинформации о ходе вмешательства.

Первых пациентов новый центр начнет принимать 1 июня в Международный день защиты детей.