Собянин поздравил пожарную охрану Москвы с 220-летием

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

По словам градоначальника, в настоящее время в московском гарнизоне трудится порядка 18 тысяч высококвалифицированных специалистов — пожарных, спасателей, водолазов, диспетчеров службы «112».

Пожарная охрана Москвы празднует сегодня свое 220-летие. Мэр города Сергей Собянин поздравил огнеборцев с праздником в своем блоге в пятницу, 31 мая.

«Московские пожарные прибывают на место вызова в среднем за 6,5 минуты. А благодаря систематической профилактике с 2011 года количество пожаров сократилось более чем в три раза», — подчеркнул он.

По словам градоначальника, в настоящее время в московском гарнизоне трудится порядка 18 тыс. высококвалифицированных специалистов — пожарных, спасателей, водолазов, диспетчеров службы «112». Кроме того, постепенно возрождаются традиции добровольческого движения пожарных: в зарегистрированных в Москве 430 общественных объединениях состоит более 3,5 тыс. человек.

«Для усиления пожарно-спасательного гарнизона в прошлом году мы создали сводную мобильную группировку, в состав которой вошли 6 тыс. человек. Среди них специалисты инженерных и коммунальных предприятий городского хозяйства. Они регулярно проходят обучение и готовы оперативно реагировать на любые происшествия, включая природные пожары», — добавил мэр.