Фонд Джорджа Клуни требует от ЕС ареста российских журналистов

Фото: www.globallookpress.com / © IMAGO/Christoph Hardt; 5-tv.ru

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Организация жаждет, чтобы уголовному преследованию в Европе подверглись «наиболее очевидные пропагандисты».

Фонд американского актера Джорджа Клуни требует арест российских журналистов в Европе. Об этом заявила директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат в интервью радиостанции «Голос Америки»*.

По словам Нейстат, основанием для ареста станет статья о «пропаганде», которая есть в уголовных кодексах некоторых европейских стран. Однако, поскольку все они являются членами Европола, то ордер, выписанный в одном государстве, считается действительным на территории всей Европы.

«То есть в любой европейской стране, по идее, они (журналисты. — Прим. ред.) могут быть арестованы и экстрадированы в страну, которая расследует против них уголовное дело», — пояснила представитель фонда Клуни.

Имена журналистов, которые станут объектами преследования, Нейстат не назвала. По ее словам, это будут «наиболее очевидные российские пропагандисты».

Нейстат подчеркнула, что фонд специально просит прокуроров выписывать закрытые ордера на арест журналистов и не разглашать их имена. Идея в том, чтобы россияне не знали об ордере на их арест, выезжали в другие страны и были там арестованы, пояснила Нейстат.

При этом она признала, что доказать факт «пропаганды войны» в суде будет очень сложно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что международные журналистские союзы отказались осуждать Украину за убийство военкора «Известий» Семена Еремина.

* — признана СМИ-иноагентом в РФ.