Юрия Куклачева госпитализировали в кардиологический центр в Москве
Дарья Евстрахина 111 0
Фото: Александр Щербак / ТАСС
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Только совсем недавно народного артиста РСФСР выписали из медицинского учреждения.
Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева госпитализировали в кардиологический центр в Москве. Его направили в хирургическое отделение. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Известно, что пока идет обследование, но, возможно, будет проведена экстренная операция.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Куклачев обратился к поклонникам после операции, она была очень тяжелой и врачу приходилось ее делать без наркоза.