Фото, видео: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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РФ продолжает специальную военную операцию по защите людей Донбасса.

Российские войска нанесли 25 групповых ударов по объектам на Украине за неделю. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, целями стали командные пункты ВСУ, военные аэродромы и цеха производства и хранения беспилотников, а также склады с горючим и оружием для украинских боевиков.

«Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Удары наносились высокоточным оружием, в том числе — гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и БПЛА.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что из украинского плена возвращены 75 российских военных.