Песков о курящих сотрудниках Кремля: «Они остались в меньшинстве»
Песков: курильщики в Кремле остались в меньшинстве
Фото: © РИА Новости / Чингаев Ярослав
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Кто так и не смог побороть эту вредную привычку?
Большинство сотрудников администрации президента России не курят, а к тем, кто все же страдает этой пагубной привычкой, в Кремле относятся с пониманием. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил официальный представитель Кремля, курение запрещено в здании администрации главы государства, но, так или иначе, место для этого все же найти можно.
«Остаются те, кто все-таки пока подвержен этой зависимости. Мы относимся к ним с пониманием», — сказал Песков.
При этом, как подчеркнул Песков, наличие подобной зависимости на эффективности сотрудника не сказывается. Сам он отказался от курения еще в 2008 году, однако признается, что решение далось ему нелегко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как курение влияет на мозг и как победить привычку. Что поможет отказаться от любой зависимости?