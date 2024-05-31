Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Трофейное вооружение продолжает притягивать внимание всего мира.

То, что происходит с западной помощью ВСУ, можно увидеть на Поклонной горе в Москве. Сегодня там побывали иностранные дипломаты. Они осмотрели трофейную технику НАТО, которую российские бойцы уничтожили в ходе спецоперации.

Среди экспонатов — американские Abrams и Bradley, а также немецкий Leopard. Всего представлено более 30 единиц техники.

«То, что сегодня здесь главы дипломатических миссий стран, которые реалистично и честно оценивают ситуацию в зоне СВО, а многие представители так называемых недружественных стран отказались приехать сюда — это еще одно подтверждение в слабости их позиций и немужественности», — подчеркнул государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Выставка трофейной техники на Поклонной горе

Выставка трофейной техники стран НАТО, захваченной российскими войсками в зоне спецоперации на Украине, открылась на Поклонной горе 1 мая.

Всю эту технику руководители стран Североатлантического альянса направили киевскому режиму для участия в боевых действиях против России. Среди трофейных экспонатов — американские M2 Bradley, немецкий танк Leopard 2 и боевые машины Marder. Также зрители могут увидеть французский колесный танк АМХ-10RC, шведскую боевую машину пехоты Stridsfordon 90 и украинские Т-72 и БТР-80.

Всего на выставке возле Музея Победы представлены более 30 экспонатов производства Украины, США, Великобритании, Франции, Австралии, ЮАР и других стран. Стоит отметить, что большинство из этих образцов на Западе называют «неубиваемыми».

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.