Светлану Немоляеву выписали из больницы спустя четыре дня после госпитализации
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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87-летняя народная артистка РСФСР чувствует себя гораздо лучше.
Народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву выписали из больницы, как стало известно источнику 5-tv.ru.
Сейчас знаменитость чувствует себя гораздо лучше, медики оценивают ее состояние как удовлетворительное, дальше лечение она может проводить не в стационаре, а дома.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Немоляевой был диагностирован коронавирус. Ковид у нее был не в первый раз, что и напугало фанатов сильнее всего.