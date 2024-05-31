В Нидерландах возмутились из-за выступления Познера и Урганта

В Нидерландах требуют разъяснений по выступлению Урганта и Познера в Амстердаме

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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У членов парламента страны нашлось несколько вопросов к телеведущим.

Членов парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» возмутило выступление журналиста Владимира Познера и телеведущего Ивана Урганта в Theater Amsterdam. Депутаты Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс обратились с вопросами к главе МИД страны.

«Что вы думаете о выступлениях пророссийских пропагандистов в голландском театре?» — указано в одном из вопросов.

Стоит упомянуть, что это не первый раз, когда Нидерланды ставят палки в колеса России. В середине мая российскую делегацию не пустили на конференцию Международную конференцию ЮНЕСКО. Тогда глава МИД РФ Мария Захарова рассказала, что дипломатов решили не пускать в страну «в самый последний момент».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Нидерланды не пустили судно с рыбой из России, хотя все документы были у людей на руках — нашлась особая причина.