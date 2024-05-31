ВС РФ уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном
Минобороны: над Татарстаном сбили украинский беспилотник
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.
Сегодня утром силами российских ПВО удалось уничтожить украинский беспилотник, который пытался совершить атаку на территории Татарстана, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Утром текущего года пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Прежде в целях безопасности ввели временные ограничения на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани и Нижнекамск. Все направляющиеся в города рейсы перенаправили в порт Самары.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что на ночь над территорией Краснодарского края уничтожено и перехвачено не менее 29 беспилотников и пяти противокорабельных ракет «Нептун» ВСУ.