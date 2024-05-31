ВС РФ уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.

Сегодня утром силами российских ПВО удалось уничтожить украинский беспилотник, который пытался совершить атаку на территории Татарстана, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Утром текущего года пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Прежде в целях безопасности ввели временные ограничения на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани и Нижнекамск. Все направляющиеся в города рейсы перенаправили в порт Самары.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на ночь над территорией Краснодарского края уничтожено и перехвачено не менее 29 беспилотников и пяти противокорабельных ракет «Нептун» ВСУ.