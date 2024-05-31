Никита Джигурда решил отправиться добровольцем в зону спецоперации

Фото: Instagram* / instadzhigurda

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Он будет служить вместе с мужем Блиновской и бывшим адвокатом Ефремова.

Актер и певец Никита Джигурда собирается идти добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО), о чем рассказал агентству РИА Новости источник.

Шоумен выбрал для себя «звездное» подразделение, где сегодня уже служит Алексей Блиновский — муж Елены, арестованной за неуплату налогов, и бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Джигурда с самого начала СВО неоднократно посещал Донецкую Народную Республику, в том числе и подразделение, в котором собирается нести службу. А в июне 2023 года артист, вместе с уже упомянутым Эльманом Пашаевым, провел благотворительный вечер в поддержку бойцов на передовой.

Более того, в марте этого года Джигурда привез военнослужащим на фронт беспилотники и различную гуманитарную помощь, а также выступил перед российскими солдатами со стихами и песнями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как столетний ветеран ВОВ пожаловался Путину, что его не взяли добровольцем на СВО.

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