Домашний арест или 130 лет тюрьмы: сможет ли Трамп стать президентом США после решения суда

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Сам американский политик назвал обвинительный вердикт присяжных позором для страны.

Самая обсуждаемая новость в США сегодня — обвинительный приговор Дональду Трампу. Присяжные в суде Нью-Йорка единогласно признали его виновным в фальсификации деловой документации.

Сам экс-президент Штатов все претензии отрицает и называет вердикт позором для страны. А журналист Такер Карлсон назвал обвинительный вердикт концом американского правосудия и выразил мнение, что Трамп победит на выборах, если его не убьют.

Как приговор повлияет на избирательную кампанию Трампа и высока ли реальность того, что он отправится за решетку, рассказал корреспондент «Известий» Яна Малдер.

После шести недель судебного процесса присяжные вынесли исторический вердикт. Впервые почти за 250 лет истории США бывший президент страны признан виновным в совершении тяжких преступлений.

Из здания суда Трамп вышел уставший, с опущенной головой, что-то бормотал, закрыв глаза. Но точно не был сломлен — представ перед публикой, пообещал и дальше продолжать борьбу за кресло президента и собственное честное имя.

«Это был позор! Сфальсифицированный процесс, проведенный коррумпированным судьей. Настоящий вердикт вынесет мне народ на выборах 5 ноября. Я невиновный человек, я борюсь за нашу конституцию и буду бороться до конца, и мы победим!» — заявил Трамп.

За этим процессом следили, без преувеличения, все США: через несколько минут после приговора личный сайт Трампа не выдержал и «обвалился» от наплыва пользователей, но вскоре его работу возобновили, а заодно и обновили оформление. Команда Трампа уже называет его политическим заключенным.

Свою поддержку экс-президенту высказали уже сотни тысяч сторонников. А бывший и действующий спикеры палаты представителей в унисон заявили, что это — незаконный прием демократов для устранения оппонента.

Стоит отметить, что присяжные согласились со всеми 34 пунктами обвинения. До 13 июня Трамп может подать апелляцию, но шансы, что ее удовлетворят — близки к нулю.

«Присяжные поклялись принять решение на основе доказательств и закона и так и сделали, вне всяких сомнений. И, хотя этот обвиняемый не похож ни на кого другого в американской судебной практике, суд завершился так, как был должен — и никто не струсил сказать правду», — считает окружной прокурор Манхеттена Элвин Брагг.

Трампа признали виновным в подделке деловой документации и тайных платежах за сокрытие компромата на себя. В частности, речь об истории с актрисой фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс. По данным обвинения, Трамп заплатил ей за молчание еще до выборов в 2016 году. Но после того, как он стал президентом, она решила все-таки обвинить его в домогательствах.

Присяжным понадобилось всего два дня, чтобы вынести вердикт, что — молниеносно для дела подобного калибра. Теперь окончательное решение за судьей, которое он примет 11 июля. Трампу грозит до четырех лет заключения по каждой статье, а в совокупности обвинений — более 130 лет тюрьмы.

Но настоящее заключение по таким статьям, как правило, не накладывается, тем более, Трамп не был прежде судим. Так что он вполне может надеяться на испытательный срок

Домашний арест большинство юристов называют наиболее вероятным исходом. В пользу этого — сразу несколько факторов: статус бывшего главы государства, возраст — сейчас Трампу 77 лет — и отсутствие судимостей. Более того, Трампу разрешили передвигаться и продолжать кампанию. Хотя любого другого виновного по 34 тяжким статьям заковали бы в наручники без колебаний.

«Многие члены итальянской, русской и еврейской мафии великолепно управляли своими организациями легальными и нелегальными из-за решетки. Управлять самой великой страной в мире, а почему нет?» — комментирует ситуацию адвокат Аркадий Бух

В истории Штатов уже были кандидаты в президенты с судимостью: в 1920 году Юджин Дебс выдвигался на выборы прямо с каторги, куда попал по обвинению в шпионаже. Дебс тогда набрал 3% голосов.

Результат, который уже в октябре может показать Трамп — гораздо внушительнее. Уже сейчас он обходит по популярности действующего главу Белого дома Джо Байдена в большинстве штатов. Отрыв в среднем по стране — уже больше 2%.