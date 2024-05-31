В Роспотребнадзоре усомнились в данных ВОЗ по распространению кори в России

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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В ведомстве напомнили, что в прошлом году больше всего случаев заболевания было зарегистрировано в Юго-Восточной Азии.

В Роспотребнадзоре усомнились в данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по которым Россию занесли в тройку лидеров по числу заражений корью среди стран европейского региона, пишет ТАСС. В ведомстве напомнили, что в Евросоюзе в статистику не попадают трудовые мигранты, в отличие от России.

«В России, в отличие от большинства зарубежных стран, функционирует система индивидуального учета и эпидемиологического расследования каждого случая любого инфекционного заболевания или подозрения на него», — подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре заявили, что сейчас Европа столкнулась с огромным потоком беженцев из Украины, которые не учитываются в статистике заболеваний. Это же касается и трудовых мигрантов — среди них иммунизация не проводится.

В России же, в отличие от Европы, иммунизация мигрантов имеется — среди них привито уже более 682 тысяч. Сама же вакцинация в очагах кори проводится оперативно — более 90% в итоге не имеют распространения.

По данным Роспотребнадзора, в последние почти два года в мире можно наблюдать неблагоприятную эпидситуации именно по кори. Причем в прошлом году большинство случаев приходилось не на Россию, а на регионы в Юго-Восточной Азии.

Ранее 5-tv.ru писал, нужно ли повторно прививаться от кори, если прошло уже много времени.