«Была благодарна»: звезда «Моей прекрасной няни» поделилась воспоминаниями о Заворотнюк
Актриса Екатерина Дубакина: Заворотнюк никогда не страдала звездной болезнью
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
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Екатерина Дубакина рассказала о съемочных буднях с актрисой.
Анастасия Заворотнюк никогда не страдала звездной болезнью, несмотря на свою популярность. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала ее коллега по сериалу «Моя прекрасная няня» Екатерина Дубакина, сыгравшая в телевизионном проекте Машу Шаталину.
По словам артистки, Заворотнюк не требовала к себе какого-то особенного отношения и была готова отдаваться профессии на 100%.
«Помню Настю очень трудолюбивым, отзывчивым человеком. Она никогда не показывала свою усталость. Конечно, сложный был тогда график, когда снимался этот сериал», — вспоминает Дубакина.
Актриса отмечает, что можно было запросто обратиться к Анастасии за советом, и та всегда была готова прийти на помощь, особенно юным артистам, у которых «Моя прекрасная няня» был первым опытом съемок.
«Она была благодарна профессии за эту возможность, за свой звездный час. Она никогда не проявляла себя в актерском негативном смысле», — говорит Дубакина.
В 2019 году Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому, опухоль головного мозга на четвертой стадии. Артистка испробовала все известные медицине методы лечения, но болезнь оказалась сильнее.
В ночь на 30 мая 2024-го звезда умерла, ей было 53 года. По слухам, недуг сильно изменил внешность актрисы, и это было одной из причин ее скрытного образа жизни.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в личном блоге видео, на котором запечатлена покойная Анастасия Заворотнюк.