Гендиректор НМГ подчеркнула важность общения с молодым поколением на одном языке

Фото, видео: 5-tv.ru

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Также необходимо говорить о темах, которые интересуют молодежь.

Национальная Медиа Группа (НМГ) положила основу развития индустрии социально-преобразующей информации, на что указала генеральный директор НМГ Светлана Баланова после завершения Национальной интернет-премии Института развития интернета (ИРИ).

Руководитель подчеркнула, что компания начала собирать индустрию вокруг этой темы еще несколько лет назад. Речь идет о проведении обучающих мероприятий, предоставленных с помощью клуба «Хэдлайнеры. Импакт Медиа», который поддерживает НМГ, площадку для игроков этого рынка для общения и сотрудничества.

«Это часть нашей социальной миссии», — сказала Светлана Баланова.

Генеральный директор НМГ заявила, что очень важно создавать контент, который делает мир лучше. Именно поэтому большинство острых социальных проектов Группы сопровождаются дополнительными, помогающими.

«Например, к сериалу „Слово пацана“ был сделан специальный сайт с советами психологов и с помощью психологов для того, чтобы поддерживать подростков и родителей оказавшихся в каких-то сложных ситуациях ребят», — сообщила она.