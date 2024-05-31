Китай не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

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Представителей России тоже не будет на саммите.

Китай сообщил другим государствам, что он не собирается участвовать в швейцарской конференции по урегулированию конфликта на Украине. Дело в том, что на встрече не будет России, а это не соответствует требованиям КНР. Об этом сообщили четыре источника агентства Reuters.

«Китай подтвердил, что не будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии в следующем месяце», — заявили инсайдеры.

Трое источников отметили, что причиной отказа стало невыполнение требований.

Мирная конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Предполагается, что в ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщал, что представителей от Москвы на мероприятии не будет ни в каком качестве.

В рамках саммита планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее содержание ранее уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Зеленский отчаянно цепляется за «мирную конференцию».