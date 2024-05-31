Пентагон передал Украине инструкцию по нанесению ударов по территориям РФ

Фото: www.globallookpress.com / Stringer

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В Белом доме настаивают на том, чтобы Киев преподносил свои атаки как «акт самообороны».

Пентагон во всех деталях объяснил Украине, какие именно удары она может наносить по территории России. Об этом сообщило издание The New York Times.

Инструкции передал начальник европейского командования США Кристофер Каволи.

Один из чиновников Белого дома настоял на том, чтобы киевский режим преподносил атаки как «акт самообороны» Украины.

«Наша политика в отношении запрета использования ATACMS или ударов большой дальности на территории России не изменилась», — заявил чиновник.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдепе США подтвердили, что Байден разрешил Украине атаковать территории РФ.