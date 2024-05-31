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Разработка помогает увеличить объемы продукции и при этом — снизить затраты на производство.

Инженеры «Росатома» совершили настоящий прорыв в области машиностроения. На одном из предприятий госкорпорации впервые применили собственную лазерную технологию, которая закаливает сталь и делает ее прочнее и долговечнее.

Кроме того, инновация позволяет еще и увеличить объемы продукции, при этом снизив ее себестоимость в разы. А еще существенно повышает скорость производства.

То, на что раньше уходили недели, теперь можно сделать буквально за минуты. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

На одном из ведущих предприятий «Росатома» — центральном конструкторском бюро машиностроения — теперь знают, как сделать сталь более долговечной.

Ее впервые закаливают с помощью лазера — поверхность насоса для машинного зала будущей Индийской АЭС «Куданкулам» прошла современную обработку.

«Плюсы этой технологии в том, что поверхность упрочняется в два раза от исходного состояния металла, появляются антикоррозионные свойства материала», — объясняет главный специалист ЦКБМ Никита Симонов.

Новую технологию машиностроители «Росатома» придумали совместно с инжиниринговым центром при Владимирском государственном университете. Именно там студенты и преподаватели внедряют лазерные новинки. Здесь и производственная площадка, но уже скоро станки появятся в ЦКБМ.

«Нужно было помочь предприятию расширить номенклатуру выпускаемой продукции, увеличить в несколько раз объемы выпускаемой продукции. И при этом и снизить затраты, которые предприятие несет при подготовке заготовок при изготовлении этой продукции», — рассказывает директор научно-образовательного центра внедрения лазерных технологий Владимирского государственного университета Александр Люхтер.

Теперь процесс обработки изделий занимает примерно десять минут в отличие от традиционных методов, когда агрегат нужно погрузить в печь, нагреть, дать остыть — на всю процедуру уходит почти неделя.

Раньше при сборке и разборке конструкций могли появиться огромные царапины. Тогда специалистам приходилась переделывать детали, и занимало все это до девяти месяцев. Благодаря новым технологиям предметы стали гораздо прочнее.

Проходить лазерную обработку будут практически все детали, изготавливаемые предприятием. Центральное конструкторское бюро машиностроения уже более 70 лет производит насосное оборудование для важных проектов, причем, как российских, так и зарубежных. Например, атомных электростанций в Индии, Турции и Китае.

«Раньше, если мы узел должны были поменять спустя десять тысяч часов, то теперь мы его сможем поменять спустя 24 тысячи или спустя несколько лет. Конечно, для нас это — принципиально, потому что оборудование, которое изготавливает наша компания, служит до 60 лет», — говорит первый заместитель руководителя директора по производству ЦКБМ Алексей Кузьмин.

Уже в этом году предприятие начнет и лазерную сварку изделий. Такая технология для «Росатома» — очередной прорыв в области атомной энергетики.