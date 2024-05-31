Злаковый вопрос: Евросоюз утвердил заградительные пошлины на российское зерно

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Только кто в итоге получит выгоду от новых санкций против РФ, а кто — вновь будет вынужден переплатить?

В попытках ослабить Россию, но только в экономическом плане, упражняется Европа. Совет ЕС утвердил решение о введении таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно.

Оно вступит в силу 1 июля. С этого дня заградительные тарифы начнут действовать в отношении зерновых, масличных культур и продуктов их переработки. Правда в том же Евросоюзе признают, что мера в большей степени негативно отразится именно на странах сообщества. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

В Брюсселе вновь решают порвать экономику в клочья — на этот раз не только российскую, но и белорусскую. Метят в аграриев, вводят для них заградительные пошлины.

«Совет принял решение о тарифах на российское зерно и семена масличных культур, по сути, установив очень высокие тарифы и ограничив тем самым присутствие этих товаров на рынке ЕС. Министры обсудят, что еще можно сделать, чтобы сократить доходы России», — заявили исполнительный вице-президент ЕС Валдис Домбровскис.

В ЕС повышают ввозные пошлины на пшеницу, ячмень, овес, кукурузу, рис, гречиху, сою, подсолнечник, арахис, рапс, кунжут т горох. Сейчас средняя цена экспортного зерна 277 евро за тонну. С 1 июля за каждую тонну придется доплачивать еще 95 евро, то есть четверть стоимости.

Заинтересован в этой ограничительной мере не только Евросоюз.

«Евросоюз вводит повышенные пошлины на экспорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии в Европу. А украинские товары, напротив, могут ввозиться в Европу без пошлин. Напомню, что именно из-за поставок Киевского зерна на западе разгорелись протесты фермеров. Украина сбивает им цены», — объяснил депутат Европарламента Гуннар Бек.

Выходит, от российских и белорусских конкурентов на европейском рынке пытаются избавиться поставщики украинского зерна. Однако нюанс: крупнейшие зернохранилища Украины принадлежат компании «Нептун», а она — американской корпорации «Cargill». Заводы по производству семян под Полтавой контролирует американо-французская «DuPont», производство и экспорт трансгенных семян — это опять-таки компания из США «Monsanto».

«Экспорт из Украины зерна в Европейский Союз контролирует не Украина, а контролируют фактически посредники, которые находятся в той же Румынии, в Польше. И именно они диктуют цены и условия поставок на рынок Евросоюза», — подчеркивает президент ассоциации «Поставщики таможенного союза» Олег Ногинский.

Американские и европейские компании давно зарабатывают на украинском зерне, поставляя его на запад. Обещали, правда, отправлять все в голодающие страны, два года назад продавливая зерновую сделку. Но об этих обещаниях в Брюсселе сейчас стараются не вспоминать.

«Они врали два года назад. Им дела не было ни до какой мировой безопасности продовольственной. Они хотели просто набить карманы крупным мировым игрокам, а в основном это были американские и англосаксонские компании, которые занимались перепродажей и на этой марже делали колоссальные состояния», — напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Остановятся ли поставки российского и белорусского зерна в Европу — еще большой вопрос.

То, как Запад старательно обходит придуманные им же санкции, хорошо показала история с нефтью. Формально ее экспорт из России в ЕС запрещен. На деле та же Британия активно скупает российское «черное золото» у третьих стран: Индии, Китая и Турции. И, судя по цифрам, поставки только растут.

«Российское зерно, конечно же, будут продолжать покупать и в Европе, и в других странах, которые держат, придерживаются санкций, но уже не напрямую. А через Турцию, например, или Египет — это достаточно близкая локализация небольшая, увеличивается логистика, цена на зерно немножко подрастет», — считает экономист, инвестор Александр Быстров.

Если новые пошлины и приведут к удорожанию хлеба и круп, то только для европейцев. Для Москвы и Минска западный рынок большой потерей не станет. Вместе Россия и Белоруссия поставляют в ЕС меньше 1% своего зерна.