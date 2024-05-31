В Госдуме предложили полностью запретить розничную торговлю вейпами

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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В ГД считают, что устройства для парения несут большой вред здоровью.

Розничную торговлю вейпами могут запретить в России. В Госдуме собираются внести межфракционный законопроект, который будет направлен против курительных устройств.

По информации, появившейся в соответствующем документе, сказано, что запретят продажу не только вейпов, но и жидкостей для них.

Авторы проекта отметили, что количество подростков, курящих никотиновые устройства в 2023 году, выросло в десять раз по сравнению с 2011-м.

Также в пояснительной записке написали, что вейпы имеют статус более безопасного продукта, нежели сигареты. При этом они «наносят непоправимый вред здоровью». Даже в жидкостях без никотина используют глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и загустители. Вдыхание этих элементов может привести у серьезным заболеваниям легких.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме прокомментировали возможный запрет вейпов.