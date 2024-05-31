Страна сюрпризов: почему признание Трампа преступником не помешает ему стать президентом США

Фото, видео: Reuters / Seth Wenig; 5-tv.ru

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Бывший глава Белого дома и кандидат на пост руководителя Соединенных Штатов, по мнению присяжных, подделывал документацию.

Бывшего президента США и кандидата на выборах главы государства в 2024 году Дональда Трампа суд присяжных признал виновным в 34 случаях фальсификации деловой документации.

Но по законам Штатов политик, которого официально назвали преступником, да еще и по тяжким статьям, вполне может продолжить предвыборную кампании и даже победить. Такое заявление в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сделал американский адвокат Аркадий Бух.

«Это ему никак не мешает баллотироваться, принимать участие в выборах и теоретически управлять страной из-за решетки. Как это будет? Такого еще не видели. Но с другой стороны, многие члены итальянской, русской и еврейской мафии великолепно управляли своими организациями, легальными и нелегальными, из-за решетки. Управлять самой великой страной в мире — а почему нет?» — считает правозащитник.

По словам эксперта, адвокаты Трампа обязаны подать апелляционную жалобу на решение присяжных, если их клиент не отказывается от дальнейшей защиты. Но это не значит, что судья отсрочит, приостановит или отменит вердикт.

Практика такова, что очень часто преступника после суда отправляют в камеру, а защита продолжает борьбу за смягчение наказания. К моменту получения решения апелляционной инстанции человек может провести в тюрьме несколько лет.

С Трампом такого не случилось. Экс-президента отпустили после заседания суда присяжных, он не заключен под стражу, и многие американцы (и не только американцы) продемократического толка, по мнению Буха, считают решение крайне несправедливым. Ведь, если бы речь шла о простом гражданине, которого признали виновным в совершении тяжкого преступления, на него надели бы наручники прямо в зале суда и держали в камере до самого приговора. А часть общества вообще недовольна, что Трампа судят.

Управлять Соединенными Штатами, сидя в тюрьме — почему бы и нет?

Окончательный вердикт о виновности Трампа должен вынести судья.

«Судья решит, что же с ним делать, дадут ли условный срок… Это покажет 11 июля, конечно, если не перенесут, но судья уже показал и так свою мягкость…. Не дал приказ закрыть Трампа незамедлительно, хотя это принято, если человека нашли виновным. И решение, на сколько посадить и как наказать Трампа, будет принимать уже не жюри присяжных, а сам судья», — подчеркивает Бух.

По словам адвоката, американская система требует одинаковых условий жизни для преступников вне зависимости от их политического статуса и былых заслуг. При этом законы Штатов предоставляют всем бывшим президентам круглосуточную охрану и прикрытие агентами спецслужб, которые обязаны не допустить какого-либо вреда или неудобства подопечного.

«Как это будет оформлено, как это будет сделано, как дать президенту принимать участие в выборах и, тем более, как управлять страной в подобной ситуации — страна такого не видела. Но у нас страна сюрпризов», — заключил эксперт.

Актриса фильмов для взрослых Сторми Дэниелс заявила, что кандидат в президенты якобы заплатил ей за молчание после их связи. И при выплате подделал финансовые документы. Происходило все, как полагает следствие, во время президентской кампании 2016 года. Политика признали виновным по всем пунктам.

Трамп, первый глава США и преступник в одном лице, назвал вердикт присяжных «позором» и отказался признать вину — он намерен бороться до конца.

Ранее, писал 5-tv.ru, стало известно, что Дональд Трамп продал личный самолет из-за огромных трат на суды.