ВС РФ выполнили «огневое прочесывание» на авдеевском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» ударили по скоплению живой силы и техники противника.

Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз артиллеристы группировки войск «Центр» выполнили «огневое прочесывание» позиций ВСУ на авдеевском направлении.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» применили этот метод для удара по скоплению живой силы и техники украинских нацистов. Враг притаился в лесополосе на авдеевском направлении.

Артиллерия с помощью осколочно-фугасных снарядов с расстояния более десяти километров ударила по противнику, поразив его район сосредоточения. За разведку, передачу координат и корректировку огня отвечали расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Слаженная работа подразделений позволила нашим военным успешно выполнить боевую задачу.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому РФ решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.