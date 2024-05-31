Страшные подробности: Анастасия Заворотнюк умерла на руках мужа

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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Фигурист был рядом с женой до самого конца.

Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк умерла после долгой борьбы с раком мозга. Все это время рядом с ней был ее муж фигурист Петр Чернышев. На руках спортсмена и ушла его любимая. Об этом рассказало издание KP.RU.

Актриса скончалась в хосписе. Она буквально усохла и не могла даже пошевелить пальцем перед своей смертью.

Ее мучили сильные головные боли, которые можно было хоть чуть-чуть ослабить только с помощью сильнейших обезболивающих.

Рак забрал не только жизнь звезды сериала «Моя прекрасная няня», но и ее красоту, но фигурист был рядом с актрисой до самого конца и обеспечил ей достойный уход и лечение.

Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк умерла накануне в возрасте 53 лет. В 2019 году у нее диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Она проходила лечение, но врачи все же не смогли спасти актрису.

Ранее 5-tv.ru писал, что учитель Заворотнюк о первых шагах в актерской карьере.