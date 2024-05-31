Что скрывалось за улыбкой? В сети появилось последнее видео с Анастасией Заворотнюк

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram* / achekhova

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Кадры, на которых актриса уже больна, опубликовала ее коллега Анфиса Чехова.

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова опубликовала в личном блоге видео, на котором запечатлена покойная Анастасия Заворотнюк. Это один из последних выходов заслуженной артистки РФ на публику. Вскоре она узнала, что больна раком, и буквально исчезла из медиаполя.

До самой смерти звезда сериала «Моя прекрасная няня» скрывалась от поклонников, а семья тщательно оберегала ее покой.

На кадрах, снятых в 2018-м, запечатлен фрагмент поездки Чеховой и Заворотнюк в Ереван. Они вместе летали на открытие ювелирного салона. По словам телеведущей, в поведении коллеги уже тогда появилось что-то новое, пока трудно уловимое. Сегодня эти перемены можно интерпретировать как предчувствие — предчувствие неизбежного.

«Так боялась этого дня! Во время поездки в Ереван мы хохотали как ненормальные. Конечно, я заметила некоторые изменения в Настином настроении. За веселостью скрывалась какая-то тревога, и она была очень философски настроена», — отметила Чехова.

Свою коллегу телеведущая назвала человеком, освещавшим любое пространство своим присутствием. День в столице Армении, проведенный вместе, остался в памяти Анфисы Чеховой моментом, в который спустя годы все так же хочется вернуться хотя бы раз.

В 2019 году Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому, опухоль головного мозга на четвертой стадии. Артистка испробовала все известные медицине методы лечения, но болезнь оказалась сильнее. В ночь на 30 мая 2024-го звезда умерла, ей было 53 года. По слухам, недуг сильно изменил внешность актрисы, и это было одной из причин ее скрытного образа жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о последних днях Анастасии Заворотнюк.

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