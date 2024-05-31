Ученые нашли древний океан в недрах Земли на глубине 3 тысячи километров

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Erik Kabik Photography/ Me

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Порода, обнаруженная экспертами, предположительно, покрывала планету миллиарды лет назад.

На глубине около трех тысяч километров под поверхностью Земли обнаружена порода, раскрывающая тайны эволюции планеты. Ее нашли и обследовали ученые из Центра передовых исследований в области науки и техники высокого давления в Пекине. Порода представляет собой остатки древнего океана магмы, существовавшего миллиарды лет назад. Выводы экспертов опубликованы на страницах National Science Review.

Согласно отчету китайских специалистов, этот слой, названный «слоем D», находится чуть выше границы между расплавленным внешним ядром Земли и ее мантией. Прежде было доказано, что его толщина различна в разных районах. Авторы данного исследования объяснили это химическими реакциями — следствием экстремального давления и температурой на дне океана магмы.

Ученые Центра передовых исследований также создали компьютерную модель, в которой учли влияние воды на древние породы. Они пришли к выводу, что вода могла смешиваться с минералами, в результате чего образовывался пероксид железа и магния. В карманах, где вещество накапливалось и притягивало железо, формировались слои толщиной до нескольких десятков километров.

Эти слои, полагают эксперты, обладали изолирующим эффектом и служили разделителями областей нижней мантии. Как отмечают авторы исследования, именно пероксид железа в океане магмы сыграл решающую роль в формировании разнородных структур слоя D. Выводы ученых о неоднородности нижней мантии, возникшей миллиарды лет назад, подтвердились результатами численного моделирования.

Открытие китайских специалистов — еще один шаг мировой науки на пути к пониманию процессов, происходивших во внутренних слоях планеты на разных этапах ее эволюции.

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