Онколог о перспективах лечения рака как у Заворотнюк: «Болезнь возвращается»

Онколог Пылев: глиобластома как у Заворотнюк часто возвращается после лечения

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Заслуженная артистка РФ скончалась после нескольких лет борьбы с глиобластомой, ей было 53 года.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Заворотнюк с 2019 года боролась с онкологией, но безуспешно. В ночь на 30 мая она умерла, актрисе было 53 года. Глиобластома, которую диагностировали звезде сериала «Моя прекрасная няня», является самым распространенным видом опухолей головного мозга.

Как рассказал журналистам издания Lenta.ru онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев, этот недуг крайне опасен и коварен. И порой лучшие врачи и самые современные методы лечения не дают ожидаемых результатов. А в некоторых случаях пациентам внезапно удается переломить неблагоприятный сценарий. Так или иначе, смертность остается высокой.

«Продолжительность жизни пациентов зависит от стадии, на которой был поставлен диагноз и от объема проведенного лечения. Глиобластома относится к агрессивным онкологическим заболеваниям, и, к сожалению, достаточно часто, даже после адекватного первоначального лечения, которое включает и хирургические этапы, и последующую химиотерапию, и лучевую терапию, болезнь возвращается», — сказал Пылев.

Несмотря на печальную статистику, добавил онколог, иногда чудо происходит. Известны случаи, когда диагноз был поставлен на поздней, неоперабельной стадии, но речь не шла о смертном приговоре. По словам доктора, сегодня существуют методы лечения и препараты, способные изменить динамику течения заболевания в лучшую сторону.

Пылев подчеркнул, что медицина не стоит на месте, постоянно развивается и предлагает новые схемы лечения. Появляются лекарства, которые действительно помогают выйти в ремиссию и успешно бороться с раком.

Болезнь Заворотнюк дала о себе знать слишком поздно, на четвертой стадии. Муж актрисы Петр Чернышев находил для нее лучших врачей, но их труды смогли лишь на несколько лет продлить жизнь звездной пациентки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли последние дни Анастасии Заворотнюк.