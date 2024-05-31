По запросу общества: налоговая выплата коснется четырех миллионов российских семей

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Речь идет о новой прогрессивной шкале НДФЛ.

В российском налоговом кодексе появляется новое понятие — семейная выплата. Это как раз одна из статей, ради которой в стране вводится дифференцированная налоговая система.

Деньги пойдут тем, у кого доходы не слишком высокие, а вот детей — много. По предварительным подсчетам, в конце года десятки тысяч рублей получат примерно четыре миллиона семей. Как будет работать эта схема, объяснил корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Новые налоговые правила — это тот самый долгожданный ответ государства. В обществе есть четкий запрос на социальную справедливость. Будет пять градаций годового дохода.

Ставка НДФЛ в 15% и выше коснется далеко не всех. Прогрессивная шкала будет применяться к зарплатам, которые намного выше средних по стране.

«Предложение, чтобы в качестве первой планки для применения прогрессивной ставки на доходы физлиц выбрать удвоенный показатель средней зарплаты по стране. Правительство решило учесть рекомендацию с запасом, повысив этот уровень до 200 тысяч рублей, и в результате изменения коснутся 3% работающего населения», — уточнил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Принципиально важно — и это ключевой параметр справедливости — повышенные налоги затронут только два миллиона человек. Зато дополнительные средства от налогов будут фактически целевыми и пойдут в обязательном порядке на решение социальных проблем. Это ощутят уже все россияне.

«Спектр расходов, по которым пойдут налоги, касается важнейших приоритетов, объявленных президентом, — таких как нацпроекты „Семья“, „Продолжительная активная жизнь“, „Молодежь и дети России“. Государство потратит эти собранные средства на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, проекты по борьбе со сложными заболеваниями и социальную инфраструктуру», — отметил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Причем очень важно: платить повышенный налог надо не со всей суммы. Пример: доход гражданина — 250 тысяч рублей. По новой шкале ставка в 15% применима только к 50 тысячам.

«Это получается переплата по сравнению с налогом в предыдущем году — 12 тысяч рублей в год или тысяча рублей в месяц. Ну, надо сказать, что это незначительная переплата», — считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Гибкая налоговая шкала дает осязаемый плюс — возможность помочь небогатым семьям, где два ребенка и больше. Они смогут претендовать на семейную налоговую выплату. Это новое понятие вводится с 2026 года. Оно будет применяться, если доход на каждого — взрослого и ребенка — меньше полутора прожиточных минимумов.

«Предусматривали механизм, при котором родителям в семьях с двумя и более детьми со среднедушевым доходом менее полуторакратного размера минимального прожиточного минимума в месяц будет компенсироваться часть уплаченного НДФЛ через выплаты, о которых сказал, чтобы эффективная ставка налога составляла 6%», — добавил Силуанов.

То есть, если зарплата родителей составляет 70 тысяч в месяц, обратно они смогут получить более 51 тысячи рублей по итогам года. Разницу вернут семье. Для этого нужно будет написать заявление через «Госуслуги» или обратиться в Соцфонд.

У Кульневых — пятеро детей. Родители уже понимают, на что потратят вычет.

«Деньги мы эти, конечно же, потратим, как и материнский капитал, на образование. Дети посещают спортивные секции, робототехнику, английский язык, подготовку к ЕГЭ. Весь мир идет по этому пути», — говорит многодетный отец Иван Кульнев.

Эта мера коснется четырех миллионов семей, где воспитывают десять миллионов детей.

Меняются условия и для бизнеса. Налог на прибыль растет на 5 процентов. Компании за последний год резко увеличили выручку — там двузначные цифры. Да и в целом в мире налог на прибыль — намного выше того, что работает в России.

Для малого и среднего предпринимательства потолок для упрощенной системы налогообложения увеличится до 450 миллионов рублей. А это значит, что дробить компании, как делают некоторые, будет невыгодно. Проще и спокойнее работать по закону.