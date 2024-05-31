Просто секс? Можно ли вступать в интимную близость на первом свидании

Фото: www.globallookpress.com / Chris Robbins

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Выбор, в любом случае, всегда останется за вами. Но есть ли последствия?

Многие гадают, можно ли заниматься сексом на первом свидании. На самом деле, все зависит от того, хочет ли этого человек. Об этом рассказала психолог Мария Цветкова в беседе с изданием Lenta.ru.

Она отметила, что заниматься сексом на первом свидании стоит только тогда, когда оба партнера этого хотят, а вот рассчитывать на серьезные отношения со случайным половым партнером не нужно. Успешные случаи действительно бывают, но их очень мало.

«Секс без обязательств — это просто секс. Он ни к чему не обязывает и ничего не гарантирует, поэтому заниматься им нужно, просто чтобы получить удовольствие», — отметила психолог.

Она подчеркнула, что мужчина не женится ради секса. На такой шаг он идет, только если влюбится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про главные правила безопасности при онлайн-знакомствах. Несмотря на всю популярность виртуального общения, оно может нести в себе угрозы.