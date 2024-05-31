«Готовятся»: Байден тайно разрешил ВСУ бить по России американским оружием

Фото: www.globallookpress.com / Al Drago - Pool via CNP

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Атаковать вглубь страны по-прежнему нельзя, но на удары по каким территориям Украина получила добро?

Американский президент Джо Байден вновь шокировал общественность своими действиями, но на этот раз он решил сделать все тайно. Оказалось, что глава Белого дома разрешил Украине наносить удары по России оружием Штатов. Об этом изданию Politico рассказал неназванный чиновник.

«Недавно президент поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для противодействия в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые бьют по ним или готовятся нанести удар», — заявил инсайдер.

Пока что Джо дал добро только на атаку по территории у границ с Харьковской областью. При этом бить вглубь России лидер США по-прежнему запрещает.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова пригрозила НАТО из-за ударов Украины по РФ.