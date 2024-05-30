Упал на кардиостимулятор: 93-летний Иван Краско госпитализирован в реанимацию

Фото: Пименов Роман / ТАСС

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Актера позвали поиграть в футбол, но ноги подвели.

Народному артисту РФ Ивану Краско стало плохо после неудачного падения на кардиостимулятор. Его госпитализировали в Санкт-Петербурге, сообщил источник 5-tv.ru.

Помощь врачей понадобилась 39-летнему актеру во время футбольного мата. Он был приглашен на соревнования, как рассказал 5-tv.ru сын артиста.

Краско вышел на поле, но неудачно пнул мяч. Он зацепился ногой за газон и упал. Удар пришелся прямо на кардиостимулятор. Иван Иванович тут же почувствовал себя плохо, и ему вызвали «скорую». Врачи приняли решение о госпитализации артиста.

Уже в больнице медики поспешили успокоить — с пациентом все в порядке, а ухудшение состояния было связано с переживаниями. Актера сразу же отпустили домой из реанимации.

Ранее 5-tv.ru писал, что сиделка Краско рассказала, как он доживает последние годы.